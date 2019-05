Bezirk Murtal 11. Mai 2019 12:21; Akt: 11.05.2019 12:21 Print

Randalierer (19) schlägt Polizisten ins Gesicht

Ein 19-Jähriger hat am Freitag einen Beamten in Judenburg attackiert und verletzt. Zuvor hatte der junge Mann in einem Mehrparteienhaus randaliert.