Leichenfund nach Hausbrand in Kaindorf

In der Nacht auf Freitag ist in Kaindorf ein Haus niedergebrannt. In den Ruinen wurde eine verkohlte Leiche gefunden. Es könnte der Hausbesitzer (55) sein.