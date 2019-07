Mann stirbt bei Arbeiten an Beschneiungsanlage

Gegen 16:30 Uhr war der 57-Jährige aus dem Bezirk Murau mit Bauarbeiten an einer Beschneiungsanlage in einem Schigebiet in Oberwölz beschäftigt. Dabei erlitt er plötzlich einen medizinischen Notfall, woraufhin auch der Notarzthubschrauber Christophorus 12 angefordert wurde.

Einsatzkräfte der Bergrettung bargen den 57-Jährigen aus dem Bereich zweier Liftstützen in einer Seehöhe von 1.890 Metern. Der Notarzt konnte in der Folge jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)