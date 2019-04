Pflegerin rettet sich ins Freie 03. April 2019 16:49; Akt: 03.04.2019 16:49 Print

95-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand

In der Nacht auf Mittwoch ist in einem Einfamilienhaus in Eggersdorf bei Graz ein Feuer ausgebrochen. Der Hausbesitzer ist ums Leben gekommen.