Ach du Sch...! Mistlawine donnert in Wohnhaus

Die starken Regenfälle in den letzten Tagen haben in der Steiermark einiges in Bewegung gesetzt – auch den Misthaufen einer Landwirtschaft in Voitsberg. Bis zu 200 Kubikmeter Stallmist rutschten plötzlich einen steilen Abhang hinunter.

Was anfänglich noch lustig klingt, wurde für eine Nachbarsfamilie zum Albtraum. Der Stallmist donnerte direkt in ihr Wohnhaus.

Sofort alarmierten die Bewohner die örtliche Feuerwehr. Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems in Voitsberg errichteten in der Folge eine vorübergehende Sperre, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern.

Haus evakuiert

Nach Begutachtung durch einen Geologen des Amtes der steiermärkischen Landesregierung wurden in der Folge mit Hilfe einer Erdbewegungsfirma drei Sperren errichtet.

Das Haus wurde vorübergehend evakuiert, da ein Teil der rund fünf Meter breiten und zum Teil einen Meter hohen Schlammlawine bereits das Haus getroffen und schwer beschädigt hatte.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)