Mit Auto überschlagen, in Unfallwrack gestorben

Kurz vor Mitternacht war ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Görtschitztal Straße von Neumarkt in der Steiermark kommend in Richtung Mühlen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz fuhr eine 25-Jährige mit. In einer scharfen Rechtskurve kam das Fahrzeug laut Polizei vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit links von der feuchten Fahrbahn ab.

Der Wagen prallte dabei gegen die steile Straßenböschung und überschlug sich mehrmals. Nach rund 50 Metern prallte das Fahrzeug schließlich gegen einen Baum und kam seitlich zu liegen. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Beifahrerin überlebte

Die Beifahrerin konnte von den Ersthelfern aus dem Unfallwrack gerettet werden. Der Unfalllenker musste von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Obwohl der Notarzt und die Rot-Kreuz Helfer beim Lenker sofort lebenserhaltende Maßnahmen setzten, erlag der 21-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Landeskrankenhaus Friesach eingeliefert. Während der Rettungsarbeiten war die Görtschitztal Straße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von etwa drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

