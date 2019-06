13-Jähriger in Badeteich ertrunken

Nach Informationen der Polizei passierte das Unglück am Dienstagnachmittag an einem Badeteich in Mooslandl.

Ersthelfer entdeckten den Buben am Grund des Teichs und zogen den 13-Jährigen sofort aus dem Wasser. Anschließend versuchten sie ihn zu reanimieren.

Alle Wiederbelebungsversuche blieben aber leider ohne Erfolg. Der Notarzt konnte das Leben des 13-Jährigen nicht mehr retten und nur noch dessen Tod durch Ertrinken feststellen.

Unklare Unfallursache

Nähere Informationen über den genauen Hergang des Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)