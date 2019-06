Motorradfahrer (41) stirbt nach Frontalcrash

Am Donnerstagnachmittag kam es in Graz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz befuhr die Wiener Straße stadtauswärts, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern kam. Er kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und zu Sturz.

In weiterer Folge schlitterte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde. Dabei erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Die herbeigerufene Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Der 38-jährige Pkw-Lenker und seine 32-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ins UKH Graz eingeliefert. Auch das Kriseninterventionsteam wurde verständigt. Dieses kümmert sich nicht nur um die zwei Verletzten, sondern auch um die Angehörigen des Todesopfers.

Die Aufräumarbeiten und die Fahrbahnreinigung dauerten mehrere Stunden. Die Wiener Straße war für den Verkehr gesperrt.



Die Bilder des Tages





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)