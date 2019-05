Motorradlenker (59) bei Crash mit Pkw getötet

Gegen 17 Uhr fuhr ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes von Westen kommend in Richtung B67. An der dortigen Kreuzung zur Reichsstraße/Neufeldstraße hielt er den Pkw an, um nach links in Richtung Norden in die B67 einzubiegen.

Zum selben Zeitpunkt war auch ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Leibnitz auf der Bundesstraße von Norden kommend in Richtung Süden unterwegs.

Der 21-jährige Pkw-Lenker konnte den Biker zwar noch wahrnehmen, hat aber laut eigenen Angaben die Distanz falsch eingeschätzt, weshalb er trotzdem in die B67 einbog. Der 59-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Die beiden krachten zusammen.

Keine Chance

Für den Motorradlenker kam jede Hilfe zu spät. Der 59-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein durchgeführter Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ. Die Freiwillige Feuerwehr Leibnitz war mit fünf Einsatzkräften vor Ort, um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle vorzunehmen. Auf Facebook drücken die Einsatzkräfte den Angehörigen des Unfallopfers ihr Beileid aus.

