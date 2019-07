Mysteriöse Blutspur am Grazer Hauptbahnhof

Am Freitag gegen 07:10 Uhr entdeckten Security-Mitarbeiter am Bahnhof in Graz auf eine deutlich sichtbare Blutspur im Bereich des Personentunnels Nord und alarmierten die Polizei.

Die Spur begann beim Wasserturm, führte weiter über den Personentunnel Nord zum Bahnsteig 1 und in die Wartehalle. Am Vorplatz endete die Spur.

Aufgrund der Intensität und der Länge der Spur (rund 250 Meter) geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine schwerere Verletzung handeln muss. Weitere Hinweise auf eine verletzte Person gibt es aber nicht.

Sämtliche Nachfragen bei Krankenhäusern und Rettungsdiensten sind bislang negativ verlaufen. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte sich der Vorfall am 18. Juli zwischen 18 und 21 Uhr ereignet haben.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls oder verletzte Personen mögen sich mit der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof unter 059133/6584 in Verbindung setzen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)