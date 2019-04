Nach Mordversuch: 16 und 14 Jahre Haft für Pärchen

Ein Geschworenengericht in Leoben befand ein Paar des versuchten Mordes für schuldig. Es soll in Tötungsabsicht zwei rumänische Fußgänger am Straßenrand angefahren haben. Der Mann wurde als Bestimmungstäter zu 16, die Frau (beide 29 Jahre alt) als Beitragstäterin zu 14 Jahren Haft verurteilt. Da die beiden vorhaben Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung einzulegen, ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Bei dem Zusammenstoß erlitt ein Rumäne Prellungen, ein zweiter liegt seit der Tat im Wachkoma und ist folglich nicht ansprechbar.

Die Vorgeschichte zur Tat

Ausgangspunkt der Schreckenstat war ein Streit am 28. Oktober 2018 in der Garderobe einer Discothek im steirischen Liezen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung des Pärchens mit einem Trio aus Rumänien. Ein Rumäne soll die Frau bedrängt haben. Der Angeklagte soll sich schützend vor seine Lebensgefährtin gestellt haben. Es kam zu Handgreiflichkeiten, die Situation schien aber geklärt.

Mitnichten. Der Streit muss derart heftig ausgefallen sein, dass das Trio dem Pärchen auf dem Parkplatz auflauerte und es dort zusammenschlug. Während der Beweisaufnahme wurde ein Video gezeigt, das die Attacke des Trios auf dem Parklplatz dokumentiert.

Was danach exakt geschah, bleibt unklar

Was dann genau geschehen ist, bleibt unklar. Die Angeklagten machten vor Gericht unterschiedliche Angaben zum Tathergang. Feststeht, dass die beiden die Rumänen am Straßenrand sahen und es zu einer bewusst herbeigeführten Kollision durch den Fahrer kam.

Seine Version

Auf der Heimfahrt erblickt man die Übeltäter, die vor kurzem handgreiflich geworden waren, am Straßenrand. Die Beifahrerin soll gefragt haben, ob man die Männer niederführen solle. Er sei einverstanden gewesen, habe den Pkw gewendet und habe sich vor Tatbegehung noch gefragt: "Tun wir das jetzt wirklich?" Sie habe zugestimmt und hinzugefügt: "Gib Gas!"

Laut eigener Aussage wollte der Mann "bei gefühlten 40 km/h" einen der Rumänen lediglich an der Hand streifen. "Ich dachte nicht im Entferntesten, dass es so ausgehen könnte."

Ihre Version

Der Mann habe vorgeschlagen, sich an den Rowdies zu rächen. Sie gab an, dass der Mann vorschlug, die Männer niederzuführen. Sie habe mit "Ja, okay" geantwortet, wollte dies vor Gericht aber nicht als Zustimmung verstanden wissen. "Ich dachte, er will was hinausrufen, aber nicht, dass er auf sie zufährt".

Lange Haftstrafen für beide

Feststeht, dass die beiden den beschädigten Pkw zusammen in ihrer Garage versteckten und wenig später von der Polizei ausgeforscht werden konnten. Das Gericht jedenfalls kam zum Schluss, dass der Lenker für den Mordversuch verantwortlich sei und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 16 Jahren und die Frau zu 14. Der Mann ist dreifacher Vater, die Frau zweifache Mutter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

