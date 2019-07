Bezirk Murau 04. Juli 2019 14:23; Akt: 04.07.2019 14:26 Print

Mann klettert auf Gerüst und erleidet Stromschlag

Ein 28-Jähriger geriet am Donnerstag in Neumarkt in der Steiermark in einen 15.000 V-Stromkasten. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.