Bezirk Graz-Umgebung 21. Juli 2019 14:07; Akt: 21.07.2019 14:18

Autofahrerin erschreckt vor Spinne, überschlägt sich

Eine Spinne hat am Sonntag eine Pkw-Lenkerin in Peggau so sehr in Panik versetzt, dass die junge Frau das Lenkrad verriss und einen Unfall verursachte.