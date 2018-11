Pkw gegen Zug: Frau und Kind (6) verletzt

Eine Autofahrerin war am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr mit ihrem Pkw gegen einen Zug geprallt. Die Unfallursache ist noch unklar. Feststeht, dass die Frau gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Kind auf der L455 unterwegs war, als es beim Bahnübergang in Oberbuch krachte. Die Lenkerin ist mit ihrem Wagen gegen eine Bahn, die auf der Thermenbahnstrecke in Fahrtrichtung Fehring unterwegs war, geprallt.

Als die Feuerwehren Buch-Geiseldorf und Hartberg bei der Unfallstelle eintrafen, waren die Rettungskräfte bereits vor Ort und kümmerten sich um die beiden verletzten Pkw-Insassen. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort ins Landeskrankenhaus Hartberg eingeliefert.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die Florianis sperrten die Unfallstelle großräumig ab und richteten lokale Umleitungen ein, außerdem wurden die Zuginsassen zwischenzeitlich von Feuerwehrsanitätern betreut. Nachdem ein von der Fahrdienstleitung organisierter Ersatzbus eingetroffen war, wurden die Reisenden über einen Steckleiterweg aus den Waggons geholt und zum Bus gebracht, mit dem sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Nach Freigabe des Unfallfahrzeuges durch die Exekutive und den ÖBB-Einsatzleiter, wurde das beschädigte Unfallfahrzeug gesichert abgestellt und die Unfallstelle gereinigt, um den Bahnübergang für den Verkehr freigeben zu können. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet.

(red)