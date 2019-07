Polizist stoppt Tobenden der auf Pkw einschlug

Am späten Donnerstagnachmittag schritt ein Wiener Polizist in Graz-Eggenberg zur Tat. Dieser war mit seiner Frau in Graz unterwegs, als er einen 29-Jährigen bemerkte, der mit seinem Sohn auf dem Arm mehrmals auf eine stark frequentierte Fahrbahn lief.

Dabei hielt er das Kind nur lose fest. Der Mann schlug auf mehrere Fahrzeuge ein und verursachte so beinahe mehrere Unfälle. Der Polizeibeamte stellte sich in den Dienst, weil er die Gefahr erkannte.

Er nahm dem Mann das Kind ab und übergab es einer Passantin. Anschließend überwältigte er den 29-Jährigen, der noch immer tobte. Dieser wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch Gegenstand von Ermittlungen.



Die Bilder des Tages





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)