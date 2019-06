Graz 15. Juni 2019 19:39; Akt: 15.06.2019 19:46 Print

Radler stirbt drei Tage nach Unfall im Spital

Nach einem schweren Radunfall am Donnerstag in Graz ist ein Opfer am Samstag im Spital verstorben. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.