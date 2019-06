In Einkaufscenter gefasst 25. Juni 2019 10:40; Akt: 25.06.2019 11:09 Print

Ladendieb ging im Damen-Badeanzug auf Beutejagd

Mit einer ungewöhnlichen Kleidung versuchte ein 37-Jähriger am Montag, in einem Shoppingcenter in Graz mehrere Parfums zu stehlen. Er trug einen Damen-Badeanzug.