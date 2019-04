Alles Glück der Welt 20. April 2019 17:22; Akt: 20.04.2019 17:41 Print

Snowboarderin überlebt 300-Meter-Sturz

Eine slowakische Snowboarderin (41) stürzte am Dachstein in der Ramsau schwer. In steilem Gelände überlebte sie einen 300-Meter-Sturz schwer verletzt.