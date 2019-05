Porsche schlittert mit Sommerreifen von der A9

Der erneute Wintereinbruch am Wochenende sorgte für Bibberkälte und Neuschnee bis in die Täler. Ein Sportwagen-Fahrer aus Bayern wurde von den winterlichen Fahrbahnverhältnissen auf der A9 Pyhrnautobahn überrascht – und bei dem folgenden Crash schwer verletzt.

Das Südportal des Bosrucktunnels, A9 Pyhrn Autobahn, bei Ardning im Bezirk Liezen. Archivbild (Bild: Philipp Strahl, CC BY-SA 2.0 de) Das Südportal des Bosrucktunnels, A9 Pyhrn Autobahn, bei Ardning im Bezirk Liezen. Archivbild (Bild: Philipp Strahl, CC BY-SA 2.0 de)

Der Unfall hat sich bereits Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ereignet, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilt. Der 50-Jährige aus Bayern war von München in Richtung Bruck an der Mur unterwegs. Bei Ardning (Bezirk Liezen) herrschten zu diesem Zeitpunkt winterliche Fahrbedingungen.

Schneematsch und Aquaplaning

Laut eigenen Angaben verließ der 50-Jährige das Südportal des Bosrucktunnels am zweiten Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von rund 80 km/h – erlaubt ist dort ein 100er. Durch den Schneematsch auf der Fahrbahn verlor er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der mit Sommerreifen bestückte Porsche Panamera wurde durch Aquaplaning unlenkbar, kam links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun im dortigen Brückenbereich.



Der 50-Jährige, er war alleine im Fahrzeug, stürzte in der Folge rund 70 Meter über eine steile Böschung ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, bevor es unter der Brücke an einem Betonbrückenpfeiler hängen blieb.

Lenker schwer verletzt

Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen, konnte sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Böschung hochklettern, wo er die Einsatzkräfte über eine Notrufsäule verständigte.

Der 50-Jährige wurde nach medizinischer Erstbehandlung vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann eingeliefert und stationär aufgenommen. Ein Alkotest verlief negativ.



Für die Dauer der Bergearbeiten standen Einsatzkräfte der Feuerwehren Ardning und Frauenberg sowie die Asfinag im Einsatz. Aufgrund der steilen Böschung im Bereich unter der Autobahnbrücke konnte das Unfallfahrzeug erst Montagvormittag von Spezialkräften eines Abschleppunternehmens geborgen werden.

