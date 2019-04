Graz fördert ab April private Baumpflanzungen

Einen Baum pflanzen, um die eigene Grünoase zu verschönern, und dafür Geld zurückbekommen? Klingt ungewohnt, ab Mitte April dürfen sich Grazer jedoch über genau diese Aktion freuen.

Umfrage Würden Sie bei der Baum-Aktion mitmachen? Sofort, ich gärtnere ohnehin.

Ja, auch, wenn ich normal keine Bäume pflanze.

Nein, mir ist das zu umständlich.

Ich habe keinen Garten.

"Es soll wieder mehr Bäume in der Stadt geben"

Die Stadt wächst stetig, damit einher geht auch eine zunehmende Be- und Verbauung. Da die Grünflächen nicht in diesem Ausmaß mitwachsen, will die Stadt nun private Baumbepflanzungen fördern.

"Allein wenn man an das Murkraftwerk denkt, dem sind Tausende Bäume zum Opfer gefallen. Ich habe bei meinem Antritt als Umweltstadträtin gesagt, ich will dazu beitragen, dass es wieder mehr Bäume in der Stadt gibt", erklärt Grünen-Stadträtin Judith Schwentner.

Das Förderprojekt soll genau das umsetzen und ab 12. April in Kraft treten. All jene, die auf ihrem Privatgrundstück einen Baum pflanzen, sollen die Hälfte der Kosten hierfür zurückerstattet bekommen. Die Stadt übernimmt dabei bis zu maximal 700 Euro. Pro Person werden bis zu fünf Bäume gefördert.

Grundstücke müssen in Stadtgebiet liegen

"Das können Obstbäume sein, aber auch andere Bäume, die gut in den Garten oder den Hof einer Hausgemeinschaft passen", so Schwentner. Die einzige Voraussetzung: Das Grundstück muss sich im Grazer Stadtgebiet, allerdings außerhalb des gekennzeichneten Grüngürtels am Stadtrand befinden.

Sollte man sich nicht sicher sein, ob man selbst tatsächlich Kandidat für eine Förderung wäre, kann man ohne zu zögern beim Umweltamt nachfragen, sagt Amtsleiter Werner Prutsch: "Es gibt eine Liste der förderbaren Bäume. Die ist im Wesentlichen in zwei Bereiche gegliedert. Das sind Obstbäume mit einem Mindeststammumfang von acht Zentimetern. Das andere sind Laubbäume mit einem Stammumfang von 16 Zentimetern. Bei Detailfragen gibt es nähere Auskünfte beim Umweltamt."

Die Aktion muss zwar noch vom Gemeinderat genehmigt werden, jedoch sind die Parteien freundlich gestimmt. ÖVP und KPÖ haben laut den Grünen bereits ihre Zustimmung signalisiert. Diese betonen den Mehrwert der Pflanzen als Staubfilter, Feuchtigkeits- und Schattenspender, sowie Lärm- und Sichtschutz.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)