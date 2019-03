Steirische Feuerwehr will digital alarmiert werden

Das aktuelle analoge System der steirischen Feuerwehr entspreche nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Jetzt sollen Millionen investiert werden, um ein neues digitales Alarmsystem einzuführen.

Umfrage Digitale Feuerwehr: Was halten Sie davon? Wenn es funktioniert, ist das die Zukunft.

Ich bin unentschlossen...

So wie es jetzt ist, passt es doch.

"Nur so kann Sicherheit garantiert werden"

In vier Jahren sollen alle 50.000 Feuerwehrleute im Ernstfall über ein modernes Digital-System alarmiert werden. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) sagt, dass nur so die Sicherheit der Bevölkerung für die nächsten Jahre garantiert werden könne.

Schickhofer ist für den steirischen Katastrophenschutz zuständig. In einer Aussendung heißt es, dass Ersatzteile für die analoge Sirenenalarmierung in naher Zukunft also zu Raritäten werden könnten.

Am Donnerstag wurde in einer Sitzung der Landesregierung die Umstellung auf das neue System beschlossen. Im Landtag soll bald über den genauen Plan für die Digitalisierung des Alarmsystems entschieden werden.

Bauliche Maßnahmen ab 2020

In die neue Technik wolle man bis zu 25 Millionen Euro investieren. Das Ziel sei es, zu ermöglichen, dass sämtliche freiwillige Feuerwehrleute in jeder steirischen Region rund um die Uhr und störungsfrei erreichbar werden.

Zunächst müssen dafür alle Funk- und Rufempfänger in den 770 Wehren getauscht, sowie hunderte Anlagen umgebaut oder erneuert werden. Mit dem neuen System erschaffe man eine zukunftsträchtige Basis, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Ein Anbieter soll noch in diesem Jahr mittels einer Ausschreibung gefunden werden. Die nötigen baulichen Maßnahmen sind ab 2020 geplant.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)