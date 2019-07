Steirer drohte mit Waffe wie in "The Walking Dead"

Kurz nach Mitternacht gerieten mehrere Personen in der Wiener Straße in Knittelfeld aufgrund derzeit noch ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf des Streites bedrohten zwei Verdächtige die weiteren Beteiligten mit einer Schreckschusspistole und einem Baseballschläger, der mit Stacheldraht umwickelt war. Vorbild dürfte dabei die Serien-Figur Negan aus "The Walking Dead" gewesen sein.

Eine nach der Anzeigenerstattung sofort eingeleitete Fahndung führte zur Anhaltung mehrerer Personen. Darunter befand sich auch ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Murtal, der laut Polizei dringend verdächtig ist, die anderen Personen bedroht zu haben.

Waffenarsenal gefunden

Bei einer Nachschau im Fahrzeug des Verdächtigen fanden die Beamten eine Schreckschusspistole samt Munition, ein so genanntes "Butterflymesser", ein Springmesser, zwei Schlagstöcke, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sowie den Baseballschläger, der mit Stacheldraht umwickelt war.

Gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Erhebungen nach einem zweiten Verdächtigen werden noch geführt. Der 18-Jährige wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leoben auf freiem Fuß angezeigt.

(rfi)