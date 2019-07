Steirische Rinder bis nach Katar transportiert

Dieser Umstand sorgt für Kritik. Die Grünen haben auf Anfrage an ÖVP-Landesrat Christopher Drexler Zahlen aus den Jahren 2015 bis 2018 erfasst. So wurden die meisten Tiere in die Türkei transportiert: Insgesamt waren es 4432 Rinder.

Dahinter folgen der Iran (598 Tiere) und Russland (255). Sogar nach Usbekistan (221) wurden die Tiere befördert. Die Hauptstadt Taschkent liegt 5000 Straßenkilometer von Graz entfernt.

Zudem sind auch Länder wie Algerien, Marokko, Tunesien, Aserbaidschan, Bahrein und Katar Ziele der Tiertransporte.

Aus für Langstreckentransporte?

Die jeweiligen Zahlen beziehen sich auf erwachsene Zuchtrinder und Jungrinder. Daten zu Kälbertransporten liegen keine vor .

"In der Steiermark werden üblicherweise keine Kälber in Drittstaaten gebracht", sagt Grünen-Politikerin Sandra Krautwaschl.

Die Grazerin fordert jedoch ein Ende der Langstreckentransporte: "Spätestens seit der VGT belegt hat, zu welchen Qualen es für Kühe auf diesen Transporten kommt, muss klar sein, dass es so nicht mehr weitergehen darf."

(red)