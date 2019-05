Polizei vernichtet Glücksspielautomaten

Wie die steirische Polizei in einer Aussendung mitteilt, wurden in Leoben beinahe 100 illegale Glücksspielautomaten amtlich vernichtet. Die genaue Anzahl der zerstörten Geräte liegt trotz "Heute.at"-Nachfrage nicht vor.

Die steirische Polizei führt immer wieder Schwerpunktaktionen gegen illegales Glücksspiel aus. Alleine im Jahr 2018 sprach die Sicherheitsbehörde Leoben Geldstrafen in der Höhe von 1,25 Millionen Euro wegen illegaler Spielautomaten aus.

Bei einer Beschlagnahme von mehr als drei Glücksspielautomaten und im Wiederholungsfall drohen dabei Geldstrafen in der Höhe von bis zu 60.000 Euro pro Automat. Die Polizei gibt an, auch in Zukunft Schwerpunktaktionen dieser Art durchzuführen.

