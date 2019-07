Wanderer stirbt nach Herzinfarkt in Schladming

Gegen 12:20 Uhr ereignete sich in Schladming der medizinische Notfall. Ein 63-jähriger Wanderer verstarb nach einem Herzinfarkt. Der anwesende Arzt führte noch Wiederbelebungsversuche durch, jedoch ohne Erfolg.

Kurze Zeit später knickte in der Nähe des Rundweg Gasselhöhe - Spiegelsee eine 50-jährige Dänin um und erlitt dabei eine Knöchelverletzung. Gegen 15:20 Uhr verletzte sich auch eine 24-jährige Deutsche am Greifenberg. Sämtliche Rettungen wurden vom Rettungshubschrauber C 14 durchgeführt.

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung ins Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht.

