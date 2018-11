22-Jähriger bei Sturz von Hausdach schwer verletzt

Der junge Arbeiter konnte sich noch kurz an einem Dachbalken festhalten und stürzte dann aus einer Höhe von rund zehn Metern zu Boden. Dabei zog sich der Österreicher schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Ebenfalls bei einem Sturz schwer verletzt wurde am Samstag kurz nach 9 Uhr ein 27-Jähriger in Kärnten. Ein 65-jähriger Klagenfurter bog mit seinem Pkw von einem Parkplatz in Klagenfurt am Wörthersee rechts auf den Rudolfsbahngürtel ab und kollidierte dabei mit dem 27-jährigen in Klagenfurt wohnhaften slowenischen Radfahrer.

Der Slowene fuhr auf dem nördlichen Gehsteig und verwendete nicht den auf dem südlichen Gehsteig gekennzeichneten Radweg. Der 27-jährige kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Die Alkotests verliefen negativ.

