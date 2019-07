Mit Heli ins Spital 20. Juli 2019 09:46; Akt: 20.07.2019 09:46 Print

26-Jähriger überschlug sich – Schwer verletzt

Am Freitagnachmittag kam es in in Tirol zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 26-jährige Lenker zog sich schwere Armverletzungen zu.