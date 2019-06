Kletterer (71) stürzt 150 Meter hinab in den Tod

Am Sonntag gegen 7 Uhr Früh stieg ein 71-jähriger deutscher Staatsbürger in Begleitung eines 62-jährigen Bekannten vom Parkplatz "Straßberg" in Telfs über den "Adler Klettersteig" in Richtung Karkopf auf.

Gegen 9.45 Uhr verlor der 71-Jährige im Bereich der Sektionen 18 und 19 des angeführten Klettersteiges aus bisher ungeklärter Ursache den Halt und stürzte 100 bis 150 Meter durch steiles mit Felsen durchsetztes Gelände ab.

Vom Begleiter wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, der Verunfallte erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der unverletzte Begleiter wurde vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.

(rfr)