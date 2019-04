AUA-Flieger streifte bei Landung das Rollfeld

Eine zweimotorische Dash-8 400 der Austrian Airlines (AUA) touchierte am Donnerstag beim Aufsetzen am Flughafen Innsbruck mit dem Heck die Landebahn. AUA-Sprecher Peter N. Thier bestätigte gegenüber der APA den Vorfall. "Die Passagiere haben von dem Vorfall nichts mitbekommen", sagte Thier.

Vermutlich war der am Donnerstag vorherrschende starke Föhn in der Landeshauptstadt für den Vorfall verantwortlich. Am Heck waren Schleifspuren zu erkennen. "Zur Sicherheit wird die Maschine gründlich überprüft", betonte Thier.

