Bankomat gesprengt – Fahndung nach Täter läuft

In der Nacht auf Montag, kurz nach 2 Uhr früh, kam es zu einer Explosion in einer Bankfiliale in Hopfgarten im Brixental, Tirol. Unbekannte sprengten den Bankomaten.

Zur Zeit ist nicht bekannt, wie viele Täter an der Aktion beteiligt gewesen sind und ob sie Geld erbeuten konnten. Das Landeskriminalamt nahm die Untersuchungen auf.

Die Spurensicherung am Tatort soll Erkenntnisse über den Vorfall bringen. Eine Alarmfahdnung der Polizei blieb bislang erfolglos.

(mr)