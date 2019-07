Bombendrohung und Schusswechsel in Tirol

Eine Bombendrohung in einem Lokal in der Innsbrucker Altstadt hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Gegen 19:30 Uhr ging ein Anruf ein, wonach eine Bombe in einem Lokal einer Fast-Food-Kette platziert wurde.

Gleichzeitig verständigte ein Pkw-Lenker die Polizei. Dieser gab an einen Betrunkenen mitgenommen zu haben, der bewaffnet sei. Wie sich herausstellte, dürfte es sich um jenen Mann gehandelt haben, der die Bombendrohung ausgesprochen hat.

Der Aufenthaltsort im Bezirk-Kufstein stimmte mit den ermittelten Daten der Polizei überein. Diese hatte das Handy des Bombendrohers orten können. Einsatzkräfte stießen zum Tatverdächtigen in der Wildschönau und forderten diesen auf die Waffe wegzulegen.

Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach. Er dürfte sogar auf die Polizisten geschossen haben. Es kam zum Schusswechsel. Bei diesem wurde der mutmaßliche Täter schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen mehrfach vorbestraften 55-jährigen Österreicher handeln.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)