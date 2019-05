Ehepaar von Lkw überrollt – Fußgängerin (93) tot

Bei einem Unfall am Innrain in der Innsbrucker Innenstadt wurde laut "Tiroler Tageszeitung" am Montag eine 93-jährige Fußgängerin tödlich verletzt. Die Frau habe laut Polizei mit ihrem 87 Jahre alten Ehemann die Fahrbahn auf Höhe des Terminals zwischen den stehenden Autos überqueren wollen.

Ein vor der Ampel anfahrender Lkw habe daraufhin die Österreicherin erfasst und teilweise überrollte. Die Frau wurde zwar sofort in eine Klinik eingeliefert, doch dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen.

Ihr Ehemann überstand das tragische Unglück mit leichten Verletzungen.

(red)