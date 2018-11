Mysteriöse Explosion erschüttert Wattens

Kurz vor 21.30 Uhr wurde die Bevölkerung der Tiroler Gemeinde Wattens, dem Stammsitz des Kristallunternehmens Swarovski, aus dem Alltagstrott gerissen – ein überdurchschnittlich lauter Knall erschütterte das Inntal. Sogar in umliegenden Gemeinden war dieser noch zu hören. Das berichtet der "ORF".

Kurz darauf war es endgültig vorbei mit der Ruhe: Sirenen heulten , ein Großaufgebot der Einsatzkräfte schwärmte aus, um nach der Ursache zu suchen. Zeugen wollten eine Rauchwolke im westlichen Teil des Ortes gesehen haben, doch als Feuerwehr und Polizei dort eintrafen, war davon keine Spur mehr.

Überhaupt gestaltet sich der Vorfall mysteriös: Weder konnten irgendwelche Schäden an Gebäuden, noch Spuren einer Detonation am Boden wahrgenommen werden. Am heutigen Dienstag wollen sich die Einsatzkräfte bei Tageslicht erneut auf die Suche machen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)