Betonmischer ohne Fahrer kollidiert mit Pkw

Eine schreckliche Vorstellung für jeden Autofahrer. Am Montagabend rollte ein Betonmischer ohne Fahrer in Zwieselstein in der Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, plötzlich Richtung Tal. Dabei touchierte er mehrmals die Leitlinie, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen das Auto einer 23-jährigen Deutschen.

Handbremse nicht angezogen



Laut Polizei dürfte der Lenker des Betonmischers vergessen haben, die Handbremse anzuziehen. Zuvor war der 69-Jährige ausgestiegen, um seinem Arbeitskollegen dabei zu helfen, diverse Geräte zu verstauen. Die beiden Männer hatten die Straße gereinigt, weil das Mischfahrzeug Beton verloren hatte.

Nachdem der Betonmischer mit dem Pkw kollidiert war, verkeilte er sich in einer Steinmauer. Die Lenkerin des Pkw hatte zwei Mitfahrerinnen im Auto. Alle drei Frauen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)