"Mir tätn di nach Hause führen" 27. März 2019 19:06

Männer wollten Achtjährige in Tirol in Auto locken

Ein kleines Mädchen ist am Montag in Hall in Tirol auf dem Nachhauseweg von zwei Männern in einem Auto angesprochen worden. Die 8-Jährige machte das einzig Richtige.