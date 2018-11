Zwei Schwerverletzte 01. November 2018 09:13; Akt: 01.11.2018 09:13 Print

Auto bei Crash gegen Eisensäule geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer streifte Bäume und schrammte an einer Haltestelle vorbei.