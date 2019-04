Kleinkind (1) von Auto überrollt, starb im Spital

Ein einjähriger Bub, der am Dienstagnachmittag in Stumm im Zillertal in einer Hauseinfahrt von einem Pkw überfahren und lebensgefährlich verletzt worden war, ist am späten Abend in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen.

Der Einjährige war unbemerkt vor das Auto seines Großonkels gelaufen. Er hatte seinen Pkw auf die öffentliche Gemeindestraße gelenkt, hielt dann aber dort kurz an und unterhielt sich über die geöffnete Beifahrerseite mit seinem neben dem Auto stehenden Bruder, dem Großvater des Kleinkindes.

Währenddessen war der Einjährige vom Großonkel unbemerkt vor das Auto gerannt. Nach Beendigung des Gespräches fuhr er los und überrollte den Buben dabei.



(hos)