Mann (38) bei Stromunfall in Imst getötet

Ein Mann ist am Dienstag beim Verladen eines Teleskopstaplers in eine Hochspannungsleitung geraten. Der 38-Jährige ist am Abend seinen schweren Verletzungen erlegen.