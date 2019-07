Nach Sekundenschlaf in Bachbett gelandet

Für einen 36-jährigen Fahrer endete ein Verkehrsunfall in Fulpmes, Tirol, glimpflich. Er stürzte am Dienstagvormittag mit seinem Klein-Lkw in ein Bachbett, weil er zuvor in einen Sekundenschlaf verfallen ist.

Der Deutsche konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Hall gebracht. Er soll ersten Angaben zufolge "nur" Prellungen durch den Sicherheitsgurt erlitten haben.

Der verunfallte Lkw musste mit einem Kranwagen aus dem Bachbett geborgen und anschließend abtransportiert werden. Im Einsatz befanden sich neben der Rettung auch die Feuerwehr und die Polizei.

