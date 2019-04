In St. Johann 10. April 2019 17:33; Akt: 10.04.2019 17:46 Print

Pkw nach Lkw-Unfall von Baumstämmen getroffen

Bei einem Unfall am Mittwoch in St. Johann hat ein Lkw-Lenker die am Hänger geladenen Baumstämme verloren. Sie landeten auf einem nachfahrenden Auto.