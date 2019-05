Bauer rührt Gülle um, plötzlich sterben Rinder

Am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr führte ein 35-jähriger Landwirt auf seinem Anwesen in Rietz (Bezirk Imst) Arbeiten mit dem Güllerührwerk in der dortigen Jauchengrube durch. Als er rund eine halbe Stunde später seinen Stall betrat, machte er eine schreckliche Entdeckung. Alle seine Rinder lagen tot auf dem Boden. Da der Landwirt selbst ein Unwohlsein wahrnahm, verließ er sofort den Stall und setzte einen Notruf ab.

Die Straße im Bereich des Anwesens wurde großräumig abgesperrt, bei den Messungen durch die Feuerwehren Rietz und Telfs konnte eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration im Stall festgestellt werden. Nachdem der Stall durch die Feuerwehren belüftet worden war, konnte das gesamte Anwesen gegen 11.40 Uhr wieder freigegeben werden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass während der Arbeiten an der Jauchegrube über die Entmistungsanlage giftiges Faulgas in den Stall gelangt sein dürfte.

Durch die Flutung des Stalles mit dem Faulgas erlitten die 12 Rinder laut anwesendem Amtstierarzt eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung und verendeten. Der Landwirt wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

(red)