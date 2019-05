Sechs tote Kätzchen in Bachbett gefunden

Die Tiroler Polizei sucht einen mutmaßlichen Tierquäler. Am Montag fand eine Passantin in der Tiroler Gemeinde Dölsach eine braune Ledertasche in einem Bachbett. In der Tasche machte sie die grausige Entdeckung von sechs toten Katzenjungen.

Weil die Polizei Lienz noch nicht weiß, wie die Jungtiere ums Leben gekommen sind, erbittet die zuständige Dienststelle um Mithilfe. Sie veröffentlichte ein Foto der Ledertasche und erhofft sich dadurch sachdienliche Hinweise.

Polizeiinspektion Lienz – Telefon: 059133/7230

