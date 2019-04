Skifahrer stirbt nach 10 Tagen im Krankenhaus

Ein niederländischer Skifahrer stürzte bereits am 19. April in einem Zillertaler Skigebiet schwer. Seit mehreren Tagen schwebte der Patient der Innsbrucker Uniklinik in Lebensgefahr. Nach zehn Tagen erlag er laut Angaben der Polizei heute seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Vormittag des 19. April. Der Mann kam plötzlich zu Sturz und dürfte sich dabei eine Hirnblutung zugezogen haben. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Verunfallte anschließend ins Krankenhaus der Tiroler Landeshauptstadt geflogen.

Der Mann konnte seiner Frau von dem Sturz erzählen. Zeugen werden von der Polizei aber noch genauso gesucht, wie der Ersthelfer, der dem Niederländer auf der Skipiste betreut hat.

