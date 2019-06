Stau-Wahnsinn! Dörfer für Ausweichverkehr gesperrt

"Eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Maßnahmen", sagt Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Mit der Situation ist der derzeitige Stau-Wahnsinn auf den Autobahnen gemeint. Die Autobahnen seien komplett zu, Einsatzfahrzeuge würden nicht mehr durchkommen und Hunderte würden versuchen, aus dem Stau über Nebenstraßen und Gemeinden zu flüchten, was dort wiederum alles lahmlege.

Umfrage Bei Stau Autobahn-Abfahrten sperren: Wie finden Sie diese Maßnahme. Gut und richtig!

Völlig überzogen.

Wofür soll das gut sein?

Am Donnerstag gab es deswegen erstmals Fahrverbote auf mehreren Landesstraßen und dem "niederrangigen" Straßennetz im Großraum Innsbruck und dem Wipptal. Unmittelbar nach den Autobahnabfahrten hatten Autolenker von 7 bis 19 Uhr, sofern sie nicht dem Ziel-, Quell und Anrainerverkehr zugerechnet werden können, keine Möglichkeit haben, örtliche Stauumfahrungen vorzunehmen.

Vorerst bis 14. September

Diese Fahrverbote gelten nun jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen. Die Maßnahme wird vorerst mit Samstag, 14. September 2019, befristet. Das Fahrverbot gilt für alle Kraftfahrzeuge, die sich in Tirol auf Durchreise befinden – also auch Pkw und Motorräder. Der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr ist von den Fahrverboten ausgenommen. In Zusammenarbeit mit der Asfinag soll bereits frühzeitig mittels elektronischer Anzeigetafeln auf die Fahrverbote aufmerksam gemacht werden.

Autobahnabfahrende werden dann unmittelbar nach der Abfahrt durch eine entsprechende Beschilderung im Bereich der Landesstraßen auf das Fahrverbot hingewiesen und wieder auf die Autobahn geleitet. Der Fokus liegt auch auch den Navigationsgeräten, damit diese nicht die Ausweichrouten ausspielen. Den Betreibern seien die Fahrverbote mitgeteilt worden, diese sollen nun in die Geräte eingespielt werden. Zudem wird die Polizei an "neuralgischen Punkten" Kontrollen vornehmen.

(heute.at)