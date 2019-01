Verhandlungen gescheitert 21. Januar 2019 11:23; Akt: 21.01.2019 11:23 Print

Rettungsdienst protestiert gegen "mieses" Umfeld

Trotz eisiger Kälte haben sich Mitarbeiter des Rettungsdienst am Montag am Südring in Tirol zu einer Demonstration getroffen. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen.