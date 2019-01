Tiroler Schwimmbad bei Chlorgasaustritt evakuiert

Der Hausmeister des Bads wurde aufgrund eines akustischen Alarms auf das Gas aufmerksam gemacht, näherte sich dem Technikraum und konnte leichten Nebel darin feststellen. Er informierte die Einsatzkräfte und brachte weitere Angestellte aus dem Gebäude. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte den Einsatzort großräumig ab.

Umfrage Haben Sie schon einen Feuerwehreinsatz beobachtet? Ja, ich war schon mal live dabei.

Nein, bisher noch nie.

Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel begab sich mit speziellen Schutzanzügen für Gefahrstoffe in die Räumlichkeiten, führte Messungen durch und drehte sämtliche Chlorgasflaschen ab. Im Technikraum konnte keinerlei Chlorgas mehr festgestellt werden. Die sogenannte Freimessung erfolgte durch die Stadtfeuerwehr um 10 Uhr. Die Umstände, die zum Chlorgasaustritt geführt haben, konnten noch nicht ermittelt werden.

Diesbezüglich wird ein Techniker beauftragt. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen, so die Einsatzkräfte. Am betroffenen Objekt entstand kein Schaden. Am Einsatz waren neben einer Streife der Polizei die Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt neun Fahrzeugen und 35 Mitgliedern sowie das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen beteiligt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)