Zeugenaufruf 16. Juli 2019 14:46; Akt: 16.07.2019 14:56 Print

Unbekannte prügeln 34-Jährigen ins Krankenhaus

Wie nun bekannt wurde, kam es am Sonntag zu einer schweren Körperverletzung in Fiecht in Tirol. Zwei Unbekannte verprügelten ihr Opfer.