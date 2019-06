Freund findet toten Urlauber in Badeteich

Das tragische Unglück ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Waidring. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, war ein 85-jähriger Niederländer gegen 15 Uhr in einem Badeteich bei einem Campingplatz schwimmen gegangen.

Ein befreundeter Landsmann (70) wollte den 85-Jährigen beim Schwimmen aufsuchen, fand aber lediglich dessen Schuhe und das Handtuch im Uferbereich vor.

Bei der Suche um den Badesee entdeckte er schließlich um 16.15 Uhr eine leblose Person rund 20 Meter vom nördlichen Einstiegsbereich entfernt im Wasser.

Nach der Bergung aus dem Wasser wurde die Person als der 85-jährige Niederländer identifiziert. Die sofort eingeleitete Reanimation verlief erfolglos. Zur Feststellung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)