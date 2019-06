Nach Party verschwunden 23. Juni 2019 21:30; Akt: 23.06.2019 21:55 Print

Vermisste 14-Jährige wieder aufgetaucht

Großes Aufatmen in Tirol: Jene 14-Jährige, die in der Nacht zum Samstag auf dem Heimweg nach einer Party verschwand, ist am Sonntag wieder aufgetaucht.