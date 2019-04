Einsatz in Wörgl 23. April 2019 15:51; Akt: 23.04.2019 15:51 Print

Firma wegen CO2-Austritts evakuiert

Die Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Einsatz in Wörgl (Bezirk Kufstein) gerufen. In einer Firma war CO² ausgetreten, das Gebäude wurde evakuiert.